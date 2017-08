Daimler-Tochter Athlon mietet 8.500 m² im Seestern

Die Patrizia Immobilien AG hat die 8.500 m² Bürofläche der Büroimmobilie „The Frame“ in Düsseldorf zu 100% an die Tochter des Daimler-Konzerns Athlon vermietet. Der Anbieter von gewerblichem Fuhrpark-Leasing und Fuhrpark-Management Athlon hat die Fläche elf Jahre mit Verlängerungsoption um weitere vier Jahre angemietet. Damit ist das Objekt „Am Seestern 24“ langfristig voll vermietet. „Wir freuen uns über diesen wichtigen Erfolg, der die größte Vermietungstransaktion in diesem Jahr im wichtigen Düsseldorfer Büroteilmarkt Seestern darstellt", erläutert Michael Thomaß, Head of Asset Management Value Add bei Patrizia (München). Beratend tätig war die Anwaltskanzlei Görg.

.