Daimler zieht ins Skyloop am Flughafen Stuttgart

Skyloop

Die Damiler AG hat insgesamt 4.860 m² neue Büroflächen in Stuttgart angemietet. 4.000 m² davon entfallen auf das in der Airport City gelegene Bürogebäude Skyloop und 860 m² auf ein Bürogebäude im Stadtteil Wangen.

Airport City: SkyLoop-Gebäude mit neuem Mieter

Der Automobilkonzern wird ab Ende April rund 4.000 m² im SkyLoop-Bürogebäude neben der Autobahn A 8 beziehen. Ab Anfang Mai werden rund 200 Mitarbeiter ihren Sitz in der Flughafenstraße 61, direkt neben den Terminals des Flughafens, haben.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Daimler einen weiteren erstklassigen Mieter für unser SkyLoop-Bürogebäude gewinnen konnten. Das SkyLoop ist der Leuchtturm unserer Airport City, und der Standort Flughafen ideal für global vernetzte Unternehmen, deren Mitarbeiter viel mobil sein müssen – der Landesflughafen ist einer der am besten erschlossenen Standorte in Baden-Württemberg", so Walter Schoefer, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) zur Anmietung.



Das SkyLoop wurde Ende 2015 fertiggestellt und Anfang 2016 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) als erstem Hauptmieter bezogen, die rund 1.700 Mitarbeiter ihrer Deutschlandzentrale hier angesiedelt hat. Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) als Bauherrin investierte rund 133 Mio. Euro in den Neubau. Das gesamte Areal der Stuttgart Airport City wurde als erstes Businessquartier weltweit von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) zertifiziert.



Neue Flächen unweit des Neckarhafens

Neben der Anmietung in der Airport City unterschrieb Daimler außerdem einen Mietvertrag für 860 m² Büroflächen in der Kesselstraße 17-21 in Stuttgart-Wangen. Das Unternehmen wird die unweit des Neckarhafens im Stadtteil Wangen gelegenen Flächen zum Mai 2017 beziehen. Vermieter des insgesamt 17.500 m² umfassenden Bürogebäudes ist die DIBAG Industriebau AG. JLL hat die Anmietung vermittelt.