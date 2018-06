Die Dahmen Personalservice GmbH hat rund 530 m² in der Hüttenstraße 4 in Düsseldorf gemietet. Eigentümer der Büroflächen ist Bahners & Schmitz. Der Umzug von Dahmen Personalservice in die neuen Räumlichkeiten ist für Oktober geplant. Colliers International war bei der Anmietung für den Mieter beratend und vermittelnd tätig.

