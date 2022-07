Dahlke und Porth kaufen Fachmarktzentren in Bayern und NRW

Die Familien Dahlke (Heinsberg) und Porth (Berlin, Lüneburg) haben über eine Investmentgesellschaft zwei Fachmarktzentren in Altenkunstadt (Bayern) und Borken (NRW) erworben. Die Liegenschaften verfügen zusammen über eine Grundstücksgröße von ca. 25.000 m² sowie über eine Gesamtmietfläche von rund 11.000 m².

Das Joint Venture plant die umfassende Revitalisierung beider Standorte. In Altenkunstadt wird neben NKD u.a. der Sonderpostenfilialist Jawoll in die ehemalige Rewe-Fläche in der Weismainer Straße 17 einziehen. In Borken plant man eine Revitalisierung und Umstrukturierung des Fachmarktzentrums in der Otto-Hahn-Straße 18. Aldi und Jysk als Bestandsmieter erhalten im Zuge der Maßnahme zeitgemäße Konfigurationen in puncto Ladenbau und Verkaufsflächengrößen.