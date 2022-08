Dahlke & Porth erwerben Last-Mile-Logistik Standort in Dresden

Die Familien Dahlke und Porth haben in der Bremer Straße 15 im aufstrebenden Dresdner Stadtteil Friedrichstadt eine Logistikliegenschaft erworben. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 20.000 m² mit einer Mietfläche von rund 6.000 m² wird durch Wego/Vti aktuell ein Baufach- und Logistikzentrum betrieben. Aufgrund der exponierten Lage des Grundstücks inmitten des Stadtteils Friedrichstadt ist es bestens an die Dresdner Innenstadt sowie über die nahe liegenden Autobahnen A4 und A17 an den Fernverkehr angebunden.

