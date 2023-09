Dahler eröffnet Standort in Starnberg

Seit dem 1. September 2023 erweitert Dahler sein Lizenzgebiet um einen weiteren Standort am Starnberger See. Die Geschäftsleitung des neuen Büros übernehmen die Brüder Rainer und Wigand Schäfer, die seit ihrer jüngsten Jugend in Starnberg leben. Damit stärkt Dahler seine Präsenz und ist nun mit insgesamt zehn Standorten in Bayern vertreten.

Starnberg hat von modernen Neubauten bis hin zu historischen Baudenkmälern alles zu bieten,– ein breites Spektrum für Immobilieninteressenten. Die Region verdankt ihre Attraktivität nicht nur der malerischen Kulisse des Starnberger Sees, sondern auch der Nähe zu den Alpen sowie der Erreichbarkeit von München, einer der am schnellsten wachsenden Metropolen Europas.



Immobilien an Top-Standorten, die über eine unmittelbare Nähe zu Seen verfügen, erzielen weiterhin Höchstpreise, während die Durchschnittspreise in der Region rückläufige Tendenzen aufwiesen. Rainer Schäfer erklärt: „Zwar verzeichneten die Wohnimmobilien in dieser Region einen leichten Rückgang der Quadratmeterpreise, dennoch sind diese nach wie vor über dem Niveau von 2020 angesiedelt, sodass sich der Immobilienmarkt gegenwärtig als relativ stabil erweist. Die Menschen werden immer nach einem Zuhause suchen, das höchste Lebensqualität verspricht. Starnberg bietet genau das, in Verbindung mit der Nähe zu München, einer der dynamischsten Metropolen Europas." Wigand Schäfer fügt hinzu: „Der Immobilienmarkt in Starnberg hat weiterhin enormes Potenzial. Dank der starken Partnerschaft mit DAHLER werden wir uns hier rasch etablieren können.“