Dahler eröffnet Büro in Rosenheim

Dahler erweitert zum 01. August 2023 sein Netzwerk aus bereits über 80 Standorten in Deutschland und Spanien um einen weiteren im bayrischen Rosenheim. Larisa und Stephan Balte übernehmen als Lizenzpartner die Beratung und Betreuung von Immobilieneigentümern und Kaufinteressenten.

„Der Chiemgau als Verbindung zwischen Stadt- und Landleben hat sich auch aufgrund der Digitalisierung und der daraus resultierenden Abwanderung ins Home-Office als attraktiver Standort für Immobilieninvestments etabliert“, beschreibt Annika Zarenko, Geschäftsführerin Dahler & Company Franchise GmbH und Co. KG., das neue Lizenzgebiet.



„Wir gehen davon aus, dass der Stadt- und Landkreis Rosenheim auch in Zukunft ein attraktiver Wohnmarkt sein wird“, sagt Larisa Balte. „Die aktuellen Zinsentwicklungen machen sich durchaus auch auf dem hiesigen Immobilienmarkt bemerkbar. Zurzeit sehen wir in der Region aber eher eine Seitwärtsbewegung der Preise als einen Rückgang. Zugleich beobachten wir längere Vermarktungszeiten aufgrund unterschiedlicher Erwartungen auf Käufer- wie Verkäufer-Seite."