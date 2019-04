Dahler & Company ernennt Matthias Beuge zum Geschäftsführer Hamburger Alster-West

Matthias Beuge

© Studio Gleis 11/Jens Schierenbeck

Dahler & Company stellt sich neu auf: Anfang April 2019 hat Matthias Beuge (51) die Geschäftsführung der Niederlassung westlich der Außenalster Hamburgs übernommen. Der Premiumimmobilienmakler ist mit insgesamt zehn Standorten in der Hansestadt vertreten.

.

„Die Stadtteile westlich der Außenalster zählen zu den beliebtesten Lagen der Elbmetropole und verzeichnen eine stetig wachsende Nachfrage. Als gebürtiger Hamburger ist Matthias Beuge mit der Region bereits bestens vertraut. Er wird gemeinsam mit uns die Erfolgsgeschichte fortsetzen und dank seiner langjährigen Berufserfahrung die Entwicklung des Gebietes weiter vorantreiben“, erklärt Annika Zarenko, Geschäftsführerin der Dahler & Company Franchise GmbH und Co. KG.



Der gelernte Hotelfachmann blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in Beruf und Teamführung zurück. Leitende Positionen in einer Beratungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt Luxushotellerie sowie im Bereich Vertrieb, Marketing und Organisation eines Dienstleistungsunternehmens zählen zu den Stationen seiner Laufbahn. Beuge ist zudem Absolvent des Personal Development Program der Cornell University School of Hotel Management in Ithaca, New York.



„Ich freue mich, meine bisherigen Erfahrungen im Luxussegment mit meiner Begeisterung für Immobilien und Architektur zu verknüpfen. Dahler & Company verfügt als Franchisesystem über ein ausgereiftes Netzwerk in der Branche. Mein Ziel ist es, den Standort Alster-West weiter zu stärken und auszubauen“, so Matthias Beuge.