Dahler & Company zieht es an die Nordsee: Seit Anfang August verantwortet Marco Valentin (38) das Büro in Emden und bedient von dort aus den Immobilienmarkt auf den Ostfriesischen Inseln und dem Festland. Das Lizenzgebiet erstreckt sich beginnend im Süden von Aschendorf an der Ems entlang der holl

[…]