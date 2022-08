Dahler & Company eröffnet Standort in Glückstadt

Dahler & Company startet in Schleswig-Holstein mit einem neuen Standort an der Elbe in Glückstadt. Inmitten der holsteinischen Elbmarschen wurde Janine Barske zum 01. August 2022 mit ihrer eigenen Präsenz neue Lizenzpartnerin. Mit ihrem Standort deckt sie das Gebiet von der Hamburger Metropolregion bis ins südliche Schleswig-Holstein ab. Für Dahler & Company ist es der zehnte Standort im „Echten Norden“.

.

Entlang der Elbe bis hin nach Neumünster, Kaltenkirchen und Itzehoe: Das neue Lizenzgebiet von Janine Barske erstreckt sich über viele attraktive Städte Schleswig-Holsteins. Insbesondere die Nähe zu den Großstädten Hamburg, Kiel und Lübeck bietet eine ideale Infrastruktur. Die kurzen Wege fördern das exklusive Wohnungseigentum im Umland der Großstädte. Neben Neubauten bietet das Lizenzgebiet auch besondere Altbauten wie Gutshäuser und reetgedeckte Bauernhäuser. Im Vergleich zu den naheliegenden Großstädten fallen die Preisspannen in der Elbstadt moderater aus. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Wasserlage um Glückstadt mit den historischen Häuserfassaden, seinem Hafen und dem denkmalgeschützten Stadtkern.



„Der Standort an der Unterelbe bietet direkte Naturnähe und gleichzeitig eine sehr gute Erreichbarkeit durch die Lage innerhalb der Metropolregion Hamburg, was eine große Nachfrage mit sich zieht. Durch die Erfahrung im angrenzenden Lizenzgebiet hat Janine Barske hervorragende Kenntnisse über den Immobilienmarkt Schleswig-Holsteins und kann so optimal unsere Kunden betreuen“, erklärt Annika Zarenko, Geschäftsführerin von Dahler & Company Franchise GmbH und Co. KG.



Seit 2017 war Janine Barske bei der Gründung und beim Aufbau des Dahler & Company-Standortes in Bargteheide/Ratzeburg in allen Bereichen als gleichberechtigte Partnerin mit ihrer Mutter Susanne Grieme beteiligt. Nun wagt sie den Schritt zur selbstständigen Lizenzpartnerin bei Dahler & Company in der angrenzenden Region.