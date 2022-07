Dahler & Company eröffnet neuen Standort in Franken

Dahler & Company hat ein neues Büro im Freistaat Bayern eröffnet. Frank Marchl startete in Erlangen und Fürth zum 01.07.2022 als neuer Lizenzpartner. Beide Städte verzeichnen eine anhaltend hohe Nachfrage nach Immobilien als Teil der Metropolregion Nürnberg. Für Dahler & Company ist es der siebte Standort in Bayern.

.

„Die Verdichtung der Lizenzgebiete in Bayern ist für uns ein sehr wichtiger Faktor, um unsere Kundinnen und Kunden optimal und mit der nötigen regionalen Expertise beraten zu können. Mit Erlangen und Fürth decken wir nun eine weitere Region mit einem vielseitigen Immobilienmarkt ab“, erklärt Annika Zarenko, Geschäftsführerin der Dahler & Company Franchise GmbH und Co. KG.



Beide Standorte besitzen einen besonderen Charme: Erlangen bietet als drittgrößte fränkische Stadt in der Metropolregion Nürnberg eine hervorragende Anbindung an das urbane Leben und zugleich dörflich geprägte, ruhige Stadtteile. Das historische Stadtbild Fürths, auch bekannt als die Stadt im Grünen, wird durch moderne Zubauten durchbrochen. Auch deshalb nimmt die Nachfrage nach Immobilien in diesen Regionen stetig zu. Insgesamt wurde in der kreisfreien Stadt Fürth 2021 im Segment der freistehenden Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppel- und Reihenhäuser mit einem Umsatz von 95,77 Mio. Euro rund 23 % mehr Umsatz als im Vorjahr generiert. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich bei den Eigentumswohnungen abbilden, wo 2021 der Umsatz sogar bei 314,48 Mio. Euro lag – eine Steigerung von 46 % im Vergleich zu 2020.



„Mit Frank Marchl haben wir einen gebürtigen Fürther mit Netzwerk und ausgezeichnetem Branchenwissen gewinnen können, von dem unsere Kundinnen und Kunden bei der Immobilienvermittlung nur profitieren können“, führt Annika Zarenko fort. Frank Marchl lebt selbst im Landkreis Fürth. Gerade am Erlanger Burgberg sieht er großes Potenzial mit vielen interessanten Objekten im Premiumsegment.