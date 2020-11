Das dänische Schmucklabel Maanesten A.S. hat einen weiteren Store in Deutschland angemietet. Maanesten sicherte sich rund 60 m² Verkaufsfläche plus Nebenflächen im Levantehaus an der der Mönckebergstraße 7 für den zweiten Store in Hamburg. Vermieter des Ladenlokals, das bereits eröffnet wurde, ist eine Erbengemeinschaft. …

[…]