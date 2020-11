Dänisches Schmucklabel Maanesten zieht ins Kaufmannshaus

Realkon Immobilien hat im Rahmen seines exklusiven Expansionsauftrags für das dänische Schmucklabel Maanesten A.S. den ersten Store für das Unternehmen vermittelt. Maanesten sicherte sich rund 160 m² Verkaufsfläche plus Nebenflächen im Kaufmannshaus an der Bleichenbrücke 10 für seinen ersten Flagshipstore in Hamburg. Vermieter des Ladenlokals, das noch im Oktober eröffnet wurde, ist Signa.

Maanesten bringt jährlich zwei größere und zwei kleinere Schmuck- und Accessoires-Kollektionen auf den Markt. Nun nimmt das Unternehmen den deutschen Markt mit dem Ziel ins Visier, auch die deutschen Fashionistas vom Label zu begeistern und zu überzeugen. Im Fokus stehen zunächst Storeeröffnungen in Hamburg, München und Berlin. Mittelfristiges Ziel ist es, die attraktivsten Premium- und Luxushandelslagen in den deutschen Innenstädten zu besetzen. Hierfür hat das Unternehmen Realkon als Berater und Vermittler exklusiv mandatiert.



„Maanesten ist ein hochattraktiver neuer Player auf dem Einzelhandelsmarkt und tritt in einer sehr volatilen Phase in den deutschen Markt ein. Wir sehen einen großen Bedarf an mittelpreisigen und qualitativ hochwertigem Schmuck in Deutschland und sind überzeugt, dass dies ein guter Zeitpunkt für Maanesten ist, erfolgreich ein Filialnetz in Deutschland aufzubauen“, kommentiert Christian Heller, Head of Business Development bei Realkon.