Dänisches Schmucklabel Maanesten eröffnet Store im Oberpollinger

Realkon Immobilien hat im Rahmen seines exklusiven Expansionsauftrags für das dänische Schmucklabel Maanesten A.S. bereits den vierten Store für das Unternehmen Deutschland vermittelt. Maanesten sicherte sich rund 32 m² Verkaufsfläche als Shop in Shop-Fläche im Oberpollinger an der Neuhauser Straße 18 in München.

Nach drei Anmietungen in der Hamburger City setzt Maanesten nun den ersten Schritt auf den Markt der bayrischen Landeshauptstadt München. Mittelfristiges Ziel ist es, die attraktivsten Premium- und Luxushandelslagen in den deutschen Innenstädten zu besetzen.