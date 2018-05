Dänischer Privatinvestor verkauft Einzelhandelsimmobilie nahe Stuttgart

Ein dänischer Privatinvestor, juristisch beraten von der Kanzlei Bottermann Khorrami LLP, hat die Einzelhandelsimmobilie „Drehscheibe“ in der Bahnhofstraße 71 in Mühlacker bei Stuttgart verkauft. Das Objekt verfügt über ca. 6.100 m² Mietfläche, Ankermieter sind Rewe und DM. Das Berliner Team von Angermann Investment Advisory AG hat im Rahmen eines Exklusivmandates die „Drehscheibe“ an den Hamburger Projektentwickler Concept Immobilien vermittelt. Concept will die Potenziale der Immobilie in Citylage durch aktives Management heben. Der Kaufpreis lag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

