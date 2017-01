Dänische Hotelmarke Guldsmeden startet in Berlin

Die dänische Bio-Hotelkette Guldsmeden Hotels startet in Deutschland. Als Standort für ihre Expansion hat sich die Boutique-Marke das Hotel Altberlin in der Berlin, nahe des Potsdamer Platzes, ausgesucht. Das Hotel wurde bis dato privat als Familienbetrieb geführt wurde. Das Obergeschoss des Altbaus soll ausgebaut und die Zimmerkapazitäten dadurch von 50 auf 80 erweitert werden. Genutzt werden dafür die vor allem die Ausbauflächen im Dachgeschoss. Laut Christie & Co, die die Übernahme des Betriebs vermittelt hatten, wird die neue Marke im Sommer 2017 wiedereröffnen.

.

„Das neue Hotel ist sowohl von der Lage als auch der Größe her für uns perfekt. Wir haben langjährige Erfahrung mit der Übernahme von bestehenden Hotels und finden es immer wieder spannend, die Möglichkeiten auszuloten, wie wir dem Hotel unseren Stempel aufdrücken können – was umgestaltet und was wieder verwendet werden kann. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Beispielsweise sind unsere Häuser bisher alle nach Green Globe zertifiziert“, konstatiert Marc Weinert, Gründer und Geschäftsführer von Guldsmeden Hotels. Deutschland sei im Bereich Nachhaltigkeit sehr fortschrittlich, vor allem auch bei Bio-Lebensmitteln, wie der Guldsmeden-Chef betont. „Wir haben uns bei der Beschaffung von Bio-Produkten für unsere Restaurants auch bisher schon bei unseren Nachbarn aus dem Süden umgesehen. Die örtliche Nähe erleichtert uns nun noch die Erweiterung unserer Produktpalette durch qualitativ hochwertige Bio-Lebensmittel aus Deutschland", so Weinert weiter.