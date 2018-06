Dänen gestalten den neuen Bahnhof Altona

Jetzt steht fest, wie der neue Bahnhof Hamburg-Altona aussehen soll. Das dänische Architektenbüro C.F. Möller hat mit seinem Entwurf die 18-köpfige Jury überzeugt und sich damit gegen 12 andere Architekturbüros durchgesetzt. „Er zeichne sich besonders durch seine großen gläsernen Flächen, seine organischen Formen und ein großes begehbares begrüntes Dach aus“, so die Jury. Der Entwurf sieht für das Empfangsgebäude des neuen Fernbahnhofs am umstrittenen Standort Diebsteich zwei flankierende Hochhäuser mit 15- bzw. 20 Stockwerken vor. In dem kleineren der beiden Türme wird ein Hotel geplant, während der größere Turm für Büroflächen vorgesehen ist. Nach Plänen der Deutschen Bahn soll der zweitgrößte Fernbahnhof der Hansestadt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 in Betrieb gehen.

.