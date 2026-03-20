Dachser nimmt 44 Mio. Euro schweres Logistikzentrum Unna in Betrieb

Dachser hat sein neues Logistikzentrum in Unna vollständig in Betrieb genommen: Nach dem Betriebsstart des Warehouse mit 10.800 m² im vergangenen November, folgten in den letzten Wochen noch das 9.400 m² große Umschlagterminal sowie die Büros auf 3.500 m². Mit einem Investitionsvolumen von 44 Mio. Euro zählt der neue Standort zu den größten Einzelinvestitionen im Landverkehrsnetz des Logistikdienstleisters in den vergangenen Jahren.

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„Die Niederlassung in Unna ist in vielerlei Hinsicht ein Leuchtturmprojekt für Dachser“, sagt Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. „Hier bringen wir modernste Technik und KI-gestützte Systeme zum Einsatz. Zudem werden für den Ausbau der Elektromobilität die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Damit setzen wir Maßstäbe für Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit im eigenen Logistiknetzwerk – und darüber hinaus.“



Derzeit arbeiten rund 170 Beschäftigte in Unna, mittelfristig soll die Mannschaft auf etwa 300 Personen wachsen. Für Kunden aus Industrie und Handel in der Region soll der Standort zusätzliche Kapazitäten sowie eine bessere Anbindung an internationale Märkte schaffen.



Technisch setzt Dachser in Unna auf moderne Anlagen und KI-gestützte Systeme. Parallel wurde der Standort auf den weiteren Ausbau der Elektromobilität vorbereitet. Neben zwölf Ladepunkten für Pkw, die später erweitert werden können, sollen bis Mai auch mehrere Ladepunkte für E-Lkw verfügbar sein.



Auch beim Gebäudekonzept rückt Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Die gesamte Anlage wird mit 100 Prozent Grünstrom betrieben. Eine Photovoltaikanlage mit 1.000 kWp Leistung erzeugt erneuerbare Energie direkt vor Ort. Für das Dachtragwerk kamen Holzleimbinder zum Einsatz. Die Dachbegrünung fördert Biodiversität und verbessert das Mikroklima. Wärmepumpen sorgen für eine emissionsfreie Beheizung und Kühlung der Büroflächen. Auch der Brownfield-Ansatz, bei dem eine Fläche im Industriepark genutzt wird, die bereits zuvor bebaut war, trägt zur Ressourcenschonung und zur Minimierung des Flächenverbrauchs bei. Dabei wurde das Rückbaumaterial zu etwa. 96 Prozent der direkten Wiederverwendung zugeführt und der größte Teil davon qualitätsüberwacht auf dem Baufeld wieder eingebaut.



Der neue Standort wird zudem eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge bieten. Neben zwölf Ladestationen für Pkw mit der Option zur Erweiterung auf 50 weitere Ladepunkte werden bis Mai mehrere Ladepunkte für E-Lkw fertiggestellt: Fünf sind für schnelles Laden mit bis zu 400 kW vorgesehen, an einem weiteren werden bis zu 1.000 kW möglich sein – der erste Megawatt-Ladepunkt im Dachser Netzwerk.