Dachser erweitert um 10.000 m² im Verdion Park Berlin

Verdion hat ein 10.000 m² großes Distributionszentrum im Verdion Airpark Berlin in Schönefeld an die Dachser SE vermietet. Mit der Anmietung erweitert das Logistikunternehmen seine Warehousekapazitäten in den Bereichen Lebensmittel- und Industrielogistik in der Region Berlin-Brandenburg. 2016 hatte das Unternehmen bereits rund 5.000 m² in ersten Gebäudeteil des Verdion Airpark Berlin angemietet [wir berichteten].

