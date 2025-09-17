DAA mietet 635 m² im EuroTec-Ring in Moers

Die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) hat zum 1. September 2025 neue Räumlichkeiten im EuroTec-Ring 7 in Moers bezogen. Angemietet wurden rund 635 m² Büro- und Schulungsfläche in der vierten Etage der modernen Büroimmobilie.

.

In den neuen Flächen wird die DAA vor allem berufliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durchführen. Ausschlaggebend für die Anmietung waren insbesondere der zeitnahe Bezugstermin sowie die hohe Qualität des Gebäudes, das sich durch seine moderne Ausstattung und flexible Raumstruktur auszeichnet.



Das Bürogebäude wurde ursprünglich in den 2000er-Jahren errichtet und befindet sich seit Anfang 2025 im Besitz der Loosen & de Graaf Gruppe [wir berichteten]. Der neue Eigentümer verfolgt eine langfristige Strategie für das Objekt und plant, die Immobilie kontinuierlich weiterzuentwickeln und nachhaltig im Bestand zu halten.



Begleitet wurde die Vermietung durch das Maklerunternehmen Ruhr Real, das für die Liegenschaft exklusiv mandatiert ist.