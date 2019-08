Die Essener D + Z Gesellschaft für Immobiliendienstleistungen mbH wird mit ihrem Büro umziehen und mietete dafür gut 620 m² Bürofläche in der Kronprinzenstraße 30 im Südviertel in Essen. Den Mietvertrag vermittelten die Berater von BNP Paribas Real Estate; Eigentümerin der Immobilie ist die RWTÜV Grundstücksverwaltungs GmbH. Aktuell hat D + Z seinen Sitz noch in der Kettwiger Straße; der Bezug der neuen Räumlichkeiten ist für Oktober geplant.

.