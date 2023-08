D² Living mit starker Umsatzentwicklung

Die DQuadrat LIVING GmbH ist weiter auf Wachstumskurs und meldet zur Jahreshälfte eine außerordentlich positive Entwicklung. Gemäß den aktuellen Zahlen konnte der Umsatz aus den Hotelerlösen der GmbH in der ersten Jahreshälfte um 45% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.

