d.i.i. verdoppelt Vorjahresumsatz an Wohnungsverkäufen

Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH hat im Jahr 2016 bundesweit 550 Wohneinheiten für insgesamt rd. 90 Millionen Euro verkauft und damit das Vorjahresergebnis von rund 44 Millionen Euro in diesem Bereich verdoppelt. Dieser Erfolg verteilt sich laut des Immobilienunternehmens zu 45 Prozent auf klassische Wohnungsprivatisierungen, 20 Prozent auf Kapitalanlagevertrieb und 10 Prozent auf Vertrieb neu geschaffenen Wohnraums aus Neubauprojekten und Nachverdichtungen. Auf die unternehmenseigenen Maklergesellschaften entfallen 25 Prozent. Insgesamt wurden 5 Prozent der Wohnungen an Mieter, 25 Prozent an Selbstnutzer und 75 Prozent an Kapitalanleger verkauft. Der Wirkungskreis der Vertriebsaktivitäten beläuft sich derzeit auf über 20 Standorte im gesamten Bundesgebiet.

Die Wohnungsprivatisierungen erfolgen bundesweit mit fest angestellten Verkaufsberatern. Darüber hinaus verfügt die d.i.i. über eigene Maklergesellschaften an den Standorten Berlin, Hamburg, Kiel, Lüneburg und Köln. „Für das Jahr 2017 erwarten wir eine weitere deutliche Steigerung der Abverkaufszahlen in allen Bereichen und werden auch den Ausbau der Aktivitäten der Maklergesellschaften weiter voran bringen. Wir arbeiten auf Hochtouren an den Vorbereitungen vieler weiterer Vertriebsstarts“, sagt Marco Mendler, bei d.i.i. Deutsche Invest Immobilien verantwortlich für die Bereiche Marketing, Projektierung und Vertrieb. „Um möglichen negativen Auswirkungen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie entgegen zu wirken, sind wir Kooperationen mit spezialisierten Finanzierungspartnern eingegangen, die über ein bundesweites Netzwerk verfügen“, so Mendler weiter.



Für die zwei ersten d.i.i. Neubauprojekte in Kiel „Schilksee“ und „Edur-Park“ konnten die Vorverkaufsquoten jeweils planmäßig erreicht werden, somit wurden innerhalb von neun Monaten 50 Wohnungen platziert.