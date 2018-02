D.i.i. stellt erste Projektentwicklung in Kiel-Schilksee fertig

Projektentwicklung in Kiel-Schilksee

Die D.i.i. Gruppe hat ihre erste Projektentwicklung fertiggestellt. Bislang lag der Fokus des Unternehmens auf Nachverdichtung und energetischer Entwicklung von Bestandsobjekten. Mit dem neuen Geschäftsfeld der Projektentwicklung weitet das Unternehmen nun die eigene Expertise aus.

„Die Umsetzung eigener Neubau-Projektentwicklungen ist der nächste logische Schritt für uns. Hier können wir unsere Erfahrung, die wir mit Neubauten in der Nachverdichtung und Sanierung gesammelt haben, optimal nutzen", so Frank Wojtalewicz, Geschäftsführender Gesellschafter der d.i.i.



Die Übergaben der 24 Wohnungen an ihre Eigentümer sind erfolgt. Insgesamt 2.055 m² Wohnfläche verteilen sich auf drei Gebäude. Alle Wohnungen verfügen über zwei bis vier Zimmer sowie Balkone oder Terrassen. Im Einklang mit der Landesbauordnung Schleswig-Holstein wurden alle Erdgeschosseinheiten barrierefrei konzipiert. Darüber hinaus gehört zu dem neuen Wohnquartier auch eine Tiefgarage mit 22 Stellplätzen. Das Wohnquartier in Kiel-Schilksee liegt rund drei Gehminuten vom Ostseestrand entfernt.



Die D.i.i. Gruppe hat einen Neubaufonds und weitere Projektentwicklungen in der Pipeline, von denen das Projekt Kiel Edur-Park Ende 2018 fertiggestellt wird.