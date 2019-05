D.i.i. startet mit neuem Wohnquartier in Wiesbaden

Der Abriss des ehemaligen Hotel American Arms im Villenviertel von Wiesbaden ist seit Beginn des Jahres beschlossene Sache, nun hat die kommunale Stadtentwicklungsgesellschaft SEG am 09. Mai mit der D.i.i. Gruppe einen Kaufvertrag über ein Wohnbaugrundstück geschlossen, um die Entwicklung des Areals weiter voranzutreiben. Zwischen Viktoriastraße, Augustastraße und Martinstraße werden ab Mitte 2020 insgesamt acht Mehrfamilienhäuser mit weitläufigen Grünflächen entstehen.

