d.i.i. startet 2023 fünf neue Wohnbauprojekte

Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG startet 2023 fünf neue Wohnbauprojekte mit knapp 360 Wohneinheiten und baut damit sein operatives Geschäftsfeld des Wohnungsneubau weiter aus. Die Fertigstellung der Wohnbauprojekte, die sich in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Wiesbaden befinden, ist für Ende 2024 bis Mitte 2025 vorgesehen.

.

Insgesamt hat die d.i.i. damit 700 Wohneinheiten mit einem Projektvolumen von 170 Millionen Euro in der Realisierung. Für den Bereich Wohnungsneubau hatte die d.i.i. 2017 den Spezial-AIF „d.i.i. 14„ aufgelegt. 2020 folgte der „d.i.i. 15“ [wir berichteten].



„Im Jahr 2021 hatte die d.i.i. 147 Wohnungen in der Realisierung, im Jahr 2022 kamen 150 weitere Wohneinheiten hinzu. Wir planen auch 2023 weiter zu wachsen und mittelfristig rund 500 Wohneinheiten jährlich zu realisieren“, sagt Frank Wojtalewicz, Vorstandsvorsitzender der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG. „Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen hoch und wird anhalten. Themen wie ESG und Nebenkostensenkungen werden auch weiterhin im Fokus stehen.“



„Bei unseren Neubauprojekten entsteht energieeffizienter Wohnraum. Für alle Objekte wird ein spezifisches Nachhaltigkeitskonzept entwickelt, wozu individuelle und moderne Energie- und Mobilitätskonzepte gehören“, erklärt Arne Schreier, Leiter Wohnungsneubau der d.i.i. So sollen beispielsweise in Wiesbaden-Bierstadt für die Wärmeversorgung keine fossilen Brennstoffe verwendet werden. Hier entsteht in der Energieversorgung das erste CO2-neutrale Objekt des Unternehmens [wir berichteten].