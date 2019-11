D.i.i. optimiert Wohnportfolio in NRW

Nach dem Kauf von 260 Wohnungen mit rund 15.300 m² Mietfläche in Minden zu Beginn des Monats, hat die D.i.i. Gruppe jetzt ein Wohnportfolio mit rund 500 Wohnungen und einer Mietfläche von über 30.000 m² im Ruhrgebiet am Markt platziert. Der Verkauf des Value-Add-Portfolios fand laut Geschäftsführer Sascha Hertach „aus rein strategischen Gründen zwecks Portfoliobereinigung statt“. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Käufer ist ein internationaler Investor, der das Wohnungspaket zur Bestandshaltung und Wertschöpfung erworben hat. „Bei dem über mehrere Ruhrgebietsstädte verteilten Wohnportfolio handelt es sich um ein typisches Value-Add-Produkt: Die Wohnungen befinden sich in etablierten Wohnquartieren und bieten im Rahmen gezielter Nach- und Neuvermietungs- sowie Modernisierungsmaßnahmen und angesichts einer moderaten Durchschnittskaltmiete weitere Wertentwicklungspotentiale“, erläutert Oliver Lederer, für den Verkauf verantwortlicher Leiter der Investmentsparte von Aengevelt Düsseldorf, der die D.i.i. Gruppe begleitet hat.



Laut Hertach sei das Unternehmen nach wie vor daran interessiert, im Ruhrgebiet Wohnraum zu optimieren, aber auch neuen Wohnraum durch Grundstücksankäufe zu schaffen. Anfang des Monats hatte das Unternehmen aber auf einen NRW-Standort außerhalb des Ruhrgebiets gesetzt und ein Wohnportfolio von der Wohnhaus Minden GmbH für einen ihrer Anleger erworben. Zu dem Portfolio zählen 260 Wohneinheiten, die über rund 15.300 m² Mietfläche verfügen, sowie 87 Stellplätze und 24 Garagen. Das Portfolio soll langfristig im Bestand gehalten werden. Die vier Grundstücke befinden sich in der Bugenhagenstraße, Röntgenstraße, Sieben Bauern und In den Bärenkämpen in Minden.



Die elf Gebäude wurden in den 60er Jahren errichtet, rund die Hälfte ist in den vergangenen Jahren modernisiert worden. „Wir haben in den vergangenen Jahren unser Augenmerk vor allem darauf gelegt, unsere Wohnungen technisch zu verbessern und für unsere Mieter lebenswerter zu gestalten“, erläutert Eugen Pankratz, Geschäftsführer der Wohnhaus Minden. „Nun haben wir unser Portfolio analysiert und festgestellt, dass es sinnvoll ist, den Stadtteil Bärenkämpen mit einem Partner gemeinsam weiterzuentwickeln.“