d.i.i. legt neuen Wohnprojekt-Fonds auf

Die d.i.i. Investment GmbH legt mit dem „d.i.i. 15“ einen weiteren geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF als Nachfolger des „d.i.i. 14“ auf. Der Fonds richtet sich wie sein Vorgänger an semiprofessionelle und professionelle Investoren, wie u.a. an vermögende Privatkunden, Family Offices und Stiftungen und sieht eine Mindestzeichnungssumme von 200.000 Euro vor. Das Zielinvestitionsvolumen liegt bei rund 120 Millionen Euro. Das platzierte Eigenkapital des Fonds wird bei rund 40 Millionen Euro liegen. Die Zielrendite des „d.i.i. 15“ soll bei rund 15 bis 17 Prozent IRR liegen. Der durch die BaFin zugelassene neue Spezial-AIF wird in freie Neubaugrundstücke für Wohn-Projektentwicklungen investieren.

„Die Zeichnungsphase unseres Vorgänger-Fonds „d.i.i. 14“, musste im September 2019 trotz hoher Nachfrage unserer Investoren enden. Die Auflage eines neuen Fonds war daher für uns der nächste logische Schritt, der stetig hohen Nachfrage unserer Investoren nachzukommen“, sagt Thomas Mitzel, Geschäftsführer der d.i.i. Investment GmbH. Alle Investoren, die nicht mehr in den „d.i.i. 14“ investieren konnten, können nun für das Folgeprodukt zeichnen. „Durch die geplanten breit diversifizierten Investitionen an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland bieten wir unseren Investoren mit unserem Spezial-AIF ‚d.i.i. 15‘ ein erhöhtes Maß an Sicherheit“, ergänzt Mitzel.