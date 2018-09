D.i.i. Investment sammelt 20 Mio. für Spezial-AIF ein

Die D.i.i. Investment GmbH hat bereits mehr als 20 Millionen Euro für den Fonds „D.i.i. 14“ eingesammelt, der in Wohnprojektentwicklungen investiert. „Dass wir bereits einen großen Teil des Einkaufvolumens einsammeln konnten, spiegelt das Vertrauen der Investoren in unsere Strategie wider. In diesem Fall ist es besonders erfreulich, da es sich um ein für uns neues Investmentprodukt handelt“, so Geschäftsführer Thomas Mitzel. Mit dem Fonds hat der Fondsmanager ihr Portfolio an Investmentprodukten erweitert, das bislang Spezialfonds für Bestandswohnobjekte und Special Purpose Vehicles (SPVs) für Neubauprojektentwicklungen umfasste.

.

Der Fonds wurde im Februar dieses Jahres aufgelegt und investiert in Neubauprojekte im Wohnimmobilienbereich, baureife Nachverdichtungspotenziale sowie freie Grundstücke. Das geplante Umsatzvolumen liegt bei rund 160 bis 170 Millionen Euro, circa 70 Prozent des Projektvolumens sind bereits eingekauft. Die Grundstücke befinden sich unter anderem in Hamburg und im Rhein-Main-Gebiet. Zu den Anlegern zählen vermögende private Investoren, Family Offices und Stiftungen.



Die Investitionsstrategie des Fonds verfolgt den gezielten Ankauf von Grundstücken oder Objekten mit Nachverdichtungspotenzial. Dabei werden jegliche Prozesse in der eigenen Bau- und Projektentwicklungsabteilung übernommen, was schnelle und kostengünstige Lösungen ermöglicht. Die resultierenden Kosteneinsparungen gibt die D.i.i. direkt an die Investoren, Käufer und Mieter weiter.