d.i.i. gewinnt Ex-BaFin-Präsident Felix Hufeld als Aufsichtsratsmitglied

Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG verstärkt sowohl den Aufsichtsrat der Holding als auch der operativen Investmentgesellschaft mit Felix Hufeld. Der ehemalige BaFin-Chef wird das Unternehmen künftig an der Seite von Dr. Herbert Meyer (Vorsitzender), Stefan Sanktjohanser und Dr. Friedrich Schmitz beraten und überwachen.

Hufeld war seit 2013 für die Finanzaufsichtsbehörde BaFin tätig, wo er zunächst als Exekutivdirektor für die Bereiche Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht verantwortlich war. In dieser Zeit war er auch Vorsitzender der International Association of Insurance Supervisors IAIS, dem globalen Standardsetzer für Versicherungsregulierung. Im März 2015 übernahm er als Präsident der BaFin die Gesamtverantwortung für die Aufsicht über alle Sektoren der deutschen Finanzwirtschaft. Hufeld war in dieser Eigenschaft außerdem Mitglied im Aufsichtsgremium des Einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (SSM) der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Chefs der Aufsichtsbehörden GHOS, die die Arbeit des Baseler Ausschusses für Bankenregulierung überwacht.



Nach Ausscheiden aus dem Amt als Präsident der BaFin Ende März 2021 und Beachtung einer 12-monatigen Cooling-Off Periode hat sich Hufeld ein Portfolio verschiedener Mandate im In- und Ausland aufgebaut.