d.i.i. gewinnt Christiane Wald und Andre Zahlten

Christiane Wald

© d.i.i. Gruppe

Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG engagiert Christiane Wald (52) als Leiterin des Bereichs Human Resources und Andre Zahlten (44) als Leiter Marketing & Unternehmenskommunikation. „Mit Frau Wald und Herrn Zahlten haben wir zwei erfahrende Experten für das Management der d.i.i. Gruppe hinzugewonnen und wir freuen uns sehr, beide bei uns neu an Bord zu haben“, sagt Vorstand Frank Wojtalewicz.

.

„Beide bringen eine enorme Expertise in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen mit, welche für das weitere ambitionierte Wachstum der Unternehmensgruppe sowie unserer Marktpositionierung und Personalentwicklung von großer Bedeutung sein werden. Damit haben wir zwei Schlüsselposition für die weitere erfolgreiche Unternehmensentwicklung der d.i.i. besetzt“, ergänzt Wojtalewicz.



Christiane Wald besitzt einen Master of Business Administration und ist seit über 23 Jahren im Bereich Human Resources tätig. Im Rahmen ihrer bisherigen Karriere in leitenden Funktionen hat Frau Wald die Personalabteilungen von verschiedenen Banken, unter anderem bei der Mizuho Bank Ltd. und der Ikano Holding S.A. geleitet. Zuvor hat Sie viele Jahre in leitender Funktion für Peek & Cloppenburg gearbeitet. Zuletzt war sie Personalleiterin bei Swiss Life Asset Managers.



Andre Zahlten ist studierter Diplom-Medienökonom und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Als Leiter für Marketing und Kommunikation war er bei der Corestate Capital Group, der DIC Asset AG [wir berichteten] und Bilfinger Real Estate, tätig.