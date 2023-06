d.i.i. führt Projektentwicklungs-Fondsserie mit „d.i.i. 17“ fort

Die d.i.i. Investment GmbH hat ihr Fondsportfolio erweitert und setzt ihre Produktserie von Projektentwicklungsfonds fort. Der „d.i.i. 17“ folgt auf den Anfang 2020 auf den Markt gebrachten „d.i.i. 15“.

.

In Anlehnung an die übergreifende ESG-Strategie der Gruppe wurde der Fonds als ein Produkt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft. Der Fonds richtet sich an professionelle & semiprofessionelle Investoren. Die Mindestanlage beträgt 200.000 Euro bei einem geplanten Investitionsvolumen von rund 120 Millionen Euro.



Der d.i.i. 17 wird ein Portfolio aus vier bis fünf Bauvorhaben entwickeln und bis zum geplanten Exit gewinnbringend veräußern. Innerhalb des Investitionszeitraumes wird zurückfließendes Kapital in weitere Projektentwicklungen reinvestiert. Der geographische Fokus liegt auf Haupt- und Mittelzentren mit gehobenem Renditepotential in den Metropolregionen Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Rhein-Neckar. Unterschiedliche Projektgrößen und kurze Entwicklungszeiträume schaffen attraktive Renditen und schnelle Kapitalrückflüsse. Ein „attraktives Startportfolio“ bestehend aus vier Grundstücken mit vorliegenden Baugenehmigungen in A- und B-Städten konnten laut des Fondsmanagers bereits gesichert werden. Der Fonds hat eine geplante Laufzeit von sechs Jahren und strebt über die Gesamtlaufzeit einen IRR von 14 bis 15 % und einen Equity Multiple von 160 % an.



„Die anhaltend geringe Zahl an Baugenehmigungen und der deutliche Rückgang der Baufertigstellungen machen Wohnraum über die nächsten Jahre zu einem immer knapper werdenden Gut und damit Wohnungsneubau in deutschen Ballungsräumen zu einem attraktiven Investment. Dabei wird sich die hohe Nachfrage nach Wohnraum zukünftig vor allem auf energieeffiziente Gebäude konzentrieren. Wir sind weiterhin fest davon überzeugt, dass sich Bauen lohnt und für Investoren ein zukunftssicheres, rentables Investmentprodukt ist. Darüber hinaus ist es auch ein wichtiger Beitrag zur Linderung des akuten Wohnraummangels“, sagt Dirk Hasselbring, Geschäftsführer der d.i.i. Investment GmbH.