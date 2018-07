D.i.i. erwirbt Wohnportfolio in Singen

Die D.i.i. Investment GmbH hat ein größeres Wohnportfolio in Singen am Bodensee für einen ihrer Anleger erworben. Zu dem Portfolio zählen 426 Wohneinheiten, die über insgesamt 26.500 m² Mietfläche verfügen, sowie 65 Stellplätze. Das Portfolio soll langfristig im Bestand gehalten werden.

.

„Der D.i.i. Marktresearch hat gezeigt, dass Singen ein attraktiver und zukunftsträchtiger Investitionsstandort ist. Eine Vielzahl großer Unternehmen, ein starker Mittelstand und eine hohe Kaufkraft zeichnen die Stadt aus. Zudem ist die Arbeitslosenquote sehr gering, Tendenz weiter sinkend. Die Einwohnerzahl hingegen steigt seit Jahren stetig“, erläutert Sascha Hertach, Geschäftsführer der D.i.i. Investment GmbH.



Größtenteils wurden die Objekte bereits in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und modernisiert. „Nichtsdestotrotz können wir auch hier unsere interdisziplinäre Expertise nutzen; an einigen Objekten sehen wir beispielsweise noch energetisches Optimierungspotenzial. An manch anderen Stellen besteht etwa die Möglichkeit zur Nachverdichtung“, sagt Thomas Mitzel, ebenfalls Geschäftsführer der D.i.i. Investment GmbH.