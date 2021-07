D.i.i. erwirbt 244 Wohnungen in Köln und Neu-Isenburg

Die d.i.i. Gruppe hat in separaten Ankaufsprozessen in Köln und in Neu-Isenburg bei Frankfurt sechs Immobilien mit insgesamt 244 Wohneinheiten erworben. „Beide Standorte passen hervorragend in unsere Investmentstrategie. Standorte am Rande von Metropolen wie Neu-Isenburg und ausgewählte Lagen innerhalb von Metropolen, aber außerhalb der Innenstadt sind sehr attraktiv für uns“, erläutert Frank Wojtalewicz, geschäftsführender Gesellschafter der d.i.i. Gruppe.

.

Drei Immobilien befinden sich in Köln mit 59 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von 2.940 m². Sie liegen in den Stadtbezirken Mülheim, Ehrenfeld und Humbold/Gremberg. Es sind Altbauten aus der Zeit der Jahrhundertwende.



Weitere 185 Wohneinheiten befinden sich in Neu-Isenburg, südlich von Frankfurt. Bei den Objekten handelt es sich um zwischen 1964 bis 1968 errichtete mehrgeschossige Gebäude. Sie sind überwiegend in Form einer aufgelockerten Bebauung mit Grünanlagen angeordnet. Die vermietbare Wohnfläche beläuft sich auf 11.555 m². Die Gebäude befinden sich in einem guten baulichen Zustand.



Neu-Isenburg zeichnet sich durch seine Nähe zu Frankfurt am Main aus und durch seine vielfältigen Branchen mit namhaften Unternehmen wie der Lufthansa Service GmbH, Pepsi-Cola, Sony und vielen mehr. Köln weist in den vergangenen Jahren eine dynamische Entwicklung auf. Neue Wohnviertel mit eigenständigem Charakter sind entstanden. „In vielen Mikrolagen der Stadt bieten sich attraktive Möglichkeiten für Wohnimmobilieninvestments“, sagt Wojtalewicz.