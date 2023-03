d.i.i. ernennt Sascha Fink zum Leiter Finanzierung

Sascha Fink

© d.i.i. Gruppe

Die d.i.i. Gruppe verstärkt die hauseigene Finanzierungsexpertise mit Sascha Fink als neuem Leiter Finanzierung. Seit Februar 2023 ist er fachlicher Ansprechpartner für Fremdkapitalgeber sowie hauseigene d.i.i.-Spezialisten in den Bereichen Projektentwicklung, Asset- und Investmentmanagement. Er berichtet in dieser Funktion direkt an den Vorstand.

.

Sascha Fink blickt auf insgesamt 26 Jahre Erfahrung im Bankensektor zurück. Zuletzt war er als Marktbereichsleiter Immobilienfinanzierung bei der Sparkasse Bad Homburg tätig, wo er ein Team von 40 Mitarbeitern u.a. in den Bereichen Bestandsfinanzierung, Projektfinanzierung und Syndizierung führte. Der ausgebildete Bankkaufmann verfügt über Abschlüsse als Sparkassenfachwirt und Sparkassenbetriebswirt, Diplom-Betriebswirt sowie Immobilienökonom (IREBS).



„Mit Sascha Fink haben wir unseren Wunschkandidaten an Bord geholt. Im Rahmen unseres strategischen Wachstumskurses wird er mit seiner Erfahrung und seinem breiten Netzwerk helfen, unsere Finanzierungspartner weiter zu diversifizieren. Gerade im komplexer werdenden Finanzierungsumfeld wird er für uns wertvolle neue Impulse setzen“, so Frank Wojtalewicz, Vorstandsvorsitzender der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG.