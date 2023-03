d.i.i. befördert Dominik Schott zum Vorstand

Dominik Schott

© d.i.i. Gruppe

Die d.i.i. Gruppe holt im Zuge des strategischen Wachstumskurses einen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen in die Führungsetage: Dominik Schott, langjähriger Leiter Asset-Management bei d.i.i., ergänzt künftig den Vorstand um d.i.i.-Chef Frank Wojtalewicz und Dirk Hasselbring.

Dominik Schott ist bereits seit Mitte 2014 bei d.i.i. Zunächst war er Teil des Asset-Management-Teams, dessen Leitung er 2019 als Prokurist übernahm [wir berichteten]. Seit Ende 2020 verantwortet er zudem als Geschäftsführer die Property-Management-Tochter. In seiner Funktion als Leiter Asset-Management verantwortet er umfangreiche Teile der Wertschöpfungskette, vom operativen Asset-Management über das Bauprojektmanagement und den Vertrieb von Bestandsimmobilien bis hin zum Performance-Management und der IT eines deutschlandweit rund 14.000 Wohneinheiten großen Bestandsportfolios.



‚„Es freut mich, dass wir mit Dominik Schott unseren Vorstand gezielt mit langjähriger Asset-Management-Expertise verstärken konnten – und zwar aus den eigenen Reihen. Das spricht für das große Know-How, das wir uns durch die beständige Arbeit eng an der Immobilie aufgebaut haben. Zukünftig wird genau diese praktische Kompetenz in der Bestandsentwicklung größter Treiber für Mehrwert sein“, sagt Frank Wojtalewicz, Vorstandsvorsitzender der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG.