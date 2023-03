D+B Rechtsanwälte verlängern im K195

Luwin Real Estate hat im K195 am Kurfürstendamm in Berlin den Mietvertrag mit D+B Rechtsanwälte um 10 Jahre verlängert. Die auf Gesundheitsrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei nutzt rund 2.100 m² Bürofläche im Gebäudeensemble am Ku’Damm. D+B Rechtsanwälte ist bereits seit 2013 Mieter im K195 und belegt das 4. und 5. Obergeschoss.

Der „LEED Gold“-zertifizierte Gebäudekomplex mit der Adresse Kurfürstendamm 195-196, Bleibtreustraße 23 umfasst insgesamt rund 15.300 m² Mietfläche. Das zum Teil denkmalgeschützte Büro- und Geschäftshaus aus den 1960ern erhielt nach einer Revitalisierung im Jahr 2013 einen neuen Schliff und wurde um einen gläsernen Neubau erweitert, indem sich auch die Kanzleiräume befinden.



Luwin konnte in den letzten Monaten bereits Mietprolongationen von ca. 3.000 m² mit diversen Büronutzern im K195 abschließen und sichert sich somit einen Besatz aus langjährigen Bestandsmietern.