CyrusOne feiert Spatenstich für Rechenzentrum FRA5

CyrusOne hat offiziell den ersten Spatenstich für sein fünftes Rechenzentrum im Rhein-Main-Gebiet gesetzt. Es liegt strategisch günstig in Hanau, 25 Kilometer östlich des Zentrums von Frankfurt, der europäischen Rechenzentrums-Hauptstadt.

.

Das Unternehmen gab im November 2021 bekannt, seine Präsenz in Deutschland mit dem Erwerb eines Grundstücks in Hanau für den Bau eines hochmodernen Rechenzentrums weiter auszubauen. Die neue Anlage wird aus zwei Gebäuden mit insgesamt 18.000 m² technischer Fläche und einer IT-Kapazität von 54 Megawatt bestehen. Sie haucht einem historischen Teil der Stadt, der früher als Industriegebiet genutzt wurde, neues Leben ein. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn und der Stadt Hanau erhielt CyrusOne im Juli 2023 die Baugenehmigung in einer feierlichen Zeremonie mit Vertretern der Stadt [wir berichteten]. Diesen Erfolg erlangte das Unternehmen insbesondere aufgrund seiner Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit und der Wiederverwendung hochwertiger Materialien im Zuge des Abrissprozesses.



Carsten Schneider, Managing Director von CyrusOne in Deutschland, hat im Beisein von Vertretern der Stadt und der Industrie den ersten Spatenstich gesetzt. Darunter waren Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky, Erika Schulte, Wirtschaftsförderin der Stadt Hanau, Staatssekretär Dr. Walter Fischedick in Vertretung von Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, und Peter Pohlschröder, Vize-Vorsitzender der German Data Center Association (GDA).



„Es ist ein großes Privileg für uns, diesen wichtigen Meilenstein und unsere fortlaufende Entwicklung und Expansion in Deutschland an der Seite von solch namhaften regionalen Vertretern zu feiern“, sagte Carsten Schneider. „Wir sind sehr stolz, wofür diese Entwicklung steht: Nachhaltigkeit und Biodiversität stehen im Mittelpunkt des Designs und des Betriebs des Rechenzentrums. Dies und unser Engagement, die lokale Wirtschaft mit neuen Arbeitsplätzen zu stärken, sowie die Digitalisierung von Hanau werden für uns in Deutschland weiterhin Priorität haben.“



„Rechenzentren sind eine besondere Stärke des digitalen Ökosystems in Hessen - sowohl in Bezug auf Umsatz und Beschäftigte als auch in Bezug auf die Kapazitäten. Fast ein Drittel aller deutschen Rechenzentrumskapazitäten befindet sich in Hessen, bei großen Rechenzentren liegt der Anteil sogar bei 50 Prozent. Mit dem Neubau in Hanau trägt CyrusOne zur Stärkung des digitalen Standorts bei und stellt weiterhin eine leistungsfähige und sichere digitale Infrastruktur zur Verfügung. Es ist wichtig, dass das Projekt auch nachhaltig ist, damit die Einsparungen von Energie und Treibhausgasen, die durch digitale Technologien erzielt werden, nicht durch den Energieverbrauch der Digitalisierung selbst kompensiert werden“, teilte Die hessische digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus mit.



„Mit der Niederlassung von CyrusOne setzen wir einen weiteren Baustein unserer Rechenzentrumsstrategie um, mit dem Ziel, unseren Wirtschaftsstandort langfristig noch breiter aufzustellen, insbesondere bezogen auf eine größere Exportunabhängigkeit. Wir begrüßen die Aussicht auf einen nachhaltigen Bau des Rechenzentrums. Zudem gehen wir davon aus, dass das Unternehmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird und seinen Beitrag dazu leisten wird, gemeinsam mit Goodyear und unseren Stadtwerken die Abwärme für den Standort nutzbar zu machen“, sagt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky.



Die moderne Anlage wird sich durch energieeffiziente Betriebsabläufe und Maßnahmen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit auszeichnen, einschließlich des Betriebs mit einem extrem niedrigen PUE-Wert und der vollständigen Versorgung mit erneuerbarer Energie. Das Energiemanagementsystem (EMS) wird ISO50001-konform sein. Die Wärme wird zurückgewonnen und auf dem gesamten Campus wiederverwendet, um wichtige Ressourcen zu erhalten und zu nutzen. Das Rechenzentrum wird mindestens die BREEAM-Zertifizierung „Very Good“ erhalten und den ESG-Zielen von CyrusOne und den Zielen des Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP) entsprechen. Das Gebäude wird über 2.500 m² begrünte Wände verfügen, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch für eine bessere Luftqualität sorgen, indem sie Schadstoffe filtern, Lärm reduzieren und die Artenvielfalt erhöhen, indem sie Lebensraum für Wildtiere bieten. Dies wird auch die Wärmeregulierung und Feuchtigkeitsregulierung unterstützen und die Energieeffizienz des Gebäudes erhöhen.