Cyient mietet in Stuttgart ca. 570 m² Bürofläche an

Die Cyient GmbH hat in Stuttgart, Industriestraße 23, ca. 570 m² Bürofläche angemietet. Das Unternehmen, ein Ingenieurdienstleister mit weltweit rund 14.000 Mitarbeitern, hat seinen deutschen Geschäftsstandort zum Juni 2018 aus Leonberg in den Stuttgarter Stadtteil Vaihingen umgezogen. Es handelt sich dabei um eine Untervermietung. Vermieter ist die F. Volckmar GmbH & Co. KG. Eigentümer des insgesamt 12.500 m² umfassenden Bürogebäudes ist die Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. JLL war beratend und vermittelnd für F. Volckmar, ein Unternehmen der KNV Gruppe, tätig.

