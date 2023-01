In der Sparte Property Management konzentriert sich Cushman & Wakefield in Deutschland zukünftig auf länderübergreifende Kundenmandate. Zur noch besseren Abdeckung des deutschen Marktes wird in diesem Rahmen die seit zwei Jahren bestehende Kooperation mit der IC Immobilien Gruppe vertieft. C&W bleibt dabei Vertragspartner und strategischer Account Manager für seine Kunden.

Fotos: Cushman & Wakefield



[…]