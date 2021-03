C&W verstärkt Fokus auf die Asset-Klasse Wohnen

Markus Elmer (1 / 2)

© Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (C&W) stellt sich im Bereich Investment Advisory breiter auf: Künftig fokussiert das Team verstärkt auf die Asset-Klasse Wohnen. Dafür ernennt C&W Markus Elmer (30) und Jan-Bastian Knod (30), beide am C&W-Standort Frankfurt, zu Co-Heads für den Bereich Residential Advisory.

.

In den Bereich Investment Advisory fallen neben klassischen Wohnportfolios auch die beiden alternativen Asset-Klassen Healthcare und Micro Living. Markus Elmer verantwortet künftig deutschlandweit Transaktionen im Segment Micro-Living & Student Housing, Jan-Bastian Knod betreut den Bereich Healthcare.



Der Bereich Residential Advisory ist Teil des Investment Advisory-Teams unter Leitung von Simon Jeschioro, Head of Investment Advisory Germany, das neben Wohnimmobilien auch Portfolio- und Plattformtransaktionen im Bereich Büro, Einzelhandel sowie Logistik betreut. Die jetzt erfolgte Umstrukturierung zielt auf die steigende Nachfrage nach Investments im Segment Wohnen. Gleichzeitig machen immer komplexer werdende Fragestellungen professionelle und maßgeschneiderte Beratungsleistungen notwendig.



„Mit der strategischen Weiterentwicklung unseres Advisory-Teams tragen wir der steigenden Nachfrage nach komplexen Beratungsleistungen jenseits der klassischen Büroportfolios und -plattformen Rechnung. Denn gerade während der Corona-Pandemie ist die Asset-Klasse Wohnen noch einmal verstärkt in den Fokus zahlreicher, auch neuer Investoren gerückt. In vielen Fällen besteht das Interesse sowohl an den Objekten selbst, aber auch an Partnerschaften oder Übernahmen für den Betrieb der Immobilien“, erläutert Simon Jeschioro, Head of Investment Advisory Germany.



Darüber hinaus plant C&W seine lokalen Teams im Bereich Residential auszubauen. Ziel ist es, neben Philipp Krohn, Head of Residential Hamburg, auch in den anderen Standorten lokale Ansprechpartner zu etablieren und in diesem Segment weiter zu wachsen.