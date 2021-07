C&W: Nicolas Heisig neuer Leiter Office Agency National Teams

Nicolas Heisig ist zum Head of Office Agency National von Cushman & Wakefield (C&W) ernannt worden. Der 29-Jährige hatte die Position bereits interimsweise seit März diesen Jahres inne und folgt nun auch offiziell auf Jan Ihnen, der das Unternehmen verlassen hat. Er berichtet zukünftig an Christian Lanfer, Head of Office Agency Germany.

.

Das fünfköpfige Team unter Nicolas Heisigs Führung berät Nutzer und Eigentümer deutschlandweit außerhalb der Top-5-Märkte. Dabei arbeitet es eng mit dem National Investment Team und den Verantwortlichen aus dem Bereich Global Occupier Services zusammen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau des Kölner Teams von C&W. Ab 1. August 2021 berät Mina Dadgostar unter seiner Leitung dort vom neuen Standort Friesenplatz 4 aus Kunden des Unternehmens in Köln, Bonn, Aachen und Umgebung.



Nicolas Heisig startete 2016 bei C&W als Consultant. Vor seinem Wechsel war er bei JLL im Bereich Office Leasing tätig. Er verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Immobilienwirtschaft der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW).