C&W holt Andreas Siebert als Retail-Investment-Chef

Cushman & Wakefield ernennt Andreas Siebert zum neuer Head of Retail Investment Germany. Der 53-Jährige folgt auf auf Nicole Römer, die im Juni als Geschäftsführerin zu Quest gewechselt ist [wir berichteten]. Er verantwortet das Akquisitions- und Verkaufsgeschäft des Bereichs vom Standort Düsseldorf aus.

Andreas Siebert wechselt von Jones Lang LaSalle SE (JLL) zu C&W. Dort war er seit 2009 tätig, zuletzt als Senior Team Leader Retail Investment NRW. JLL hatte 2009 Kemper´s integriert, wo Andreas Siebert seit 1999 beschäftigt und seit 2007 Geschäftsführer in Düsseldorf war. Weitere Stationen des Immobilienökonom (ebs) und Bankkaufmanns sind unter anderem HSBC Trinkaus & Burkhardt und die ehemalige Dresdner Bank.



Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany, kommentiert: „Mit Andreas Siebert gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit 23 Jahren Markterfahrung für unseren Retail-Bereich. Neben der tiefen Marktkenntnis und Kontakten im Retail Investment verfügt er über umfassende Erfahrung in der Konzeption und Vermietung von Handelsimmobilien. Er wird das bestehende Team weiter ausbauen und unsere Aktivitäten neben dem An- und Verkauf auch auf die Vermietung richten.“



Kropf weiter zur Entwicklung der Assetklasse: „Ich bin überzeugt, dass ein Großteil der Preiskorrekturen beim stationären Einzelhandelsmarkt bereits stattgefunden hat. Dieses Marktsegment wird weiterhin wichtig bleiben, denn die Konsumenten werden auf die reale Shopping-Atmosphäre trotz Online-Handels nicht verzichten wollen. Um das hier ruhende Potential zu aktivieren, sind allerdings neue Konzepte mit einem verstärkten Erlebnischarakter gefragt.“



C&W rückt in Deutschland und international den Retail-Bereich verstärkt in den Fokus. Deshalb soll das deutsche Team vergrößert und auch das Vermietungsgeschäft ausgeweitet werden.