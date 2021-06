C&W engagiert Donn Lutz als neuen Head of Office Agency Berlin

Donn Lutz

© Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield hat einen Nachfolger für Kathrin Hellwig, die das Unternehmen Ende März verlassen hatte, gefunden. Donn Lutz ist neuer Head of Office Agency Berlin und leitet das 10-köpfige Team in der Hauptstadt. Seit Monatsbeginn fungiert der 46-Jährige als Ansprechpartner für Mieter, Eigentümer und Projektentwickler.

Donn Lutz berichtet direkt an Christian Lanfer, Leiter der Business Unit Office Agency. Insgesamt hat Cushman & Wakefield in Deutschland an den Top-5-Standorten knapp 80 Mitarbeiter im Bereich Office Agency.



Lutz studierte Wirtschaftswissenschaften und blickt auf eine über 20 Jahre Berufserfahrung zurück. Zuletzt war er mehr als fünf Jahre bei Colliers als Director Office Letting tätig. „Berlin ist der am stärksten wachsende Markt in Deutschland und sehr attraktiv, sowohl für Mittelstandsunternehmen als auch für Globale Player und Startups“, kommentiert Lutz.



„Wir freuen uns auf den Beitrag von Lutz, der als gebürtiger Berliner und mit tiefer Marktkenntnis ein breit aufgestelltes Team leiten wird. Es ist unser Ziel, alle lokalen Branchen mit spezialisierten Experten zu bedienen. Berlin ist für das Cushman & Wakefield Bürovermietungsteam einer der Top-Wachstumsmärkte mit hoher Priorität“, ergänzt Christian Lanfer.