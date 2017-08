C&W baut Global Occupier Service-Team aus

Das Global Occupier Service (GOS) Team von Cushman & Wakefield wächst um drei neue Mitarbeiter. Am Standort Berlin hat Silke Thäsler als Head of Occupier Management Germany ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie hat über 20 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche. Zuletzt war sie als Teamleiterin bei CBRE für die Region Nord-Ost zuständig.

In Hamburg ist Jan Wilkens als Senior Consultant im GOS-Team neu an Bord. Er unterstützt das Transaction Management Team. Der Immobilienökonom war zuletzt bei Angermann beschäftigt.



Andrea Lipp unterstützt das GOS-Team in München freiberuflich im Themengebiet Workplace Strategy. Sie ist Innenarchitektin mit Zusatzqualifikationen im Change Management sowie in Coaching und Demographie. Mit ihrer über zehnjährigen Berufserfahrung wird sie Cushman & Wakefield beim Ausbau des Workplace Strategy Teams helfen.