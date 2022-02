Die CV Real Estate AG geht mit einem neuen Projekt in der bayerischen Landeshauptstadt an den Start. Der Projektentwickler hat für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag einen BMW-Bürokomplex in München-Milbertshofen erworben. Verkäufer ist ein Joint Venture aus JP Morgan und Reiss & Co., das das Objekt 2018 erworben hatten .

[…]