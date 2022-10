CV Real Estate closed Deal in Milbertshofen

CV Real Estate AG hat den im Februar unterzeichneten Deal in Milbertshofen geclosed. Der Projektentwickler hat für ein Investitionsvolumen von rund 188 Mio. eine rund 43.500 m² große Bestandsimmobilie von J.P. Morgan erworben [wir berichteten].

Das Objekt umfasst etwa 33.500 m² Büro- sowie knapp 10.000 m² Parkflächen und liegt in der Lauchstädter Straße 5-11. Verkäufer der Single-Tenant-Immobilie ist eine von J.P. Morgan Asset Management sowie dem Projektentwickler Reiss & Co. betreute Partei. Aktueller Mieter ist der Autohersteller BMW. Die erworbene Immobilie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Forschungs- und Innovationszentrum der BMW sowie des neuen S-Bahn Nordringes im Stadtteil München-Milbertshofen. Den Standort zeichnet eine gute Anbindung an den ÖPNV aus: Die U-Bahn-Station Frankfurter Ring ist zu Fuß innerhalb weniger Minuten zu erreichen. Die S-Bahn-Station Knorrstraße, die planmäßig 2026 fertiggestellt werden soll, liegt nur knapp 250 Meter entfernt.



„Mit der Transaktion in einem der stärksten Immobilienmärkte der Bundesrepublik erwerben wir ein Produkt in absoluter Premiumlage mit Cashflow. Gepaart mit einem DAX-Unternehmen als Mieter und den von uns identifizierten Wertsteigerungspotenziale der Immobilie setzen wir hierbei für unsere Investoren auf das richtige Produkt in dieser Zeit“, sagt Anatol Obolensky, COO der CV Real Estate AG. „Die komplexe Finanzierungsstruktur bestehend aus fünf verschiedenen Akteuren bestätigt uns in unserer Strategie zur erfolgreichen Identifikation von Wertpotenzialen.“



Die großvolumige, strukturierte Finanzierung für die Akquisition und Projektentwicklung des Objektes wurde durch die Tochtergesellschaft CV Capital Partners GmbH aufgestellt und gemeinsam institutionellen Investoren dargestellt. Zu den Finanzierungspartnern im Projekt zählen die Prime Capital AG, die Verius Capital AG, die Landesbank Baden-Württemberg sowie FAP Invest GmbH. Auf Käuferseite war zudem die Kanzlei McDermott Will & Emery sowie die CFT-Immobilien und Beteiligungen beratend tätig.