Knotel mietet weitere 855 m² am Kreuzberger Mehringdamm

Das Berliner Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield hat 855 m² Bürofläche an Knotel vermittelt. Die Immobilie befindet sich am Mehringdamm 33 in Berlin-Kreuzberg. Als Eigentümer und Vermieter tritt die M33 Management GmbH & Co. KG auf. Die Büroflächen sind im November dieses Jahres bezugsfertig. Bereits im März mietete das Unternehmen 275 m² am Mehringdamm 32-34 an [wir berichteten]. Der Anbieter für flexible Büroflächen führt mit der Erschließung der neuen Fläche seine Expansionspläne in Berlin fort. Zuletzt mietete das Unternehmen im Juni rund 2.700 m² in der Kreuzberger Lichtfabrik [wir berichteten] sowie im März 1.073 m² in der Scheringstraße 1 in Mitte [wir berichteten].

