Das Berliner Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield hat im Classicon 686 m² Bürofläche an die Wirtschaftskanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner vermittelt. Der Umzug an den Leipziger Platz 9 erfolgt Ende November 2020. Vermieter und Eigentümer des Bürogebäudes ist der offene Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. In Berlin, Hamburg…

[…]