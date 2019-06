Knotel mietet 2.700 m² in der Kreuzberger Lichtfabrik

Das Berliner Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield hat rund 2.700 m² in einem Neubau des Gewerbehofes „Lichtfabrik“ in Berlin-Kreuzberg an das New Yorker Unternehmen Knotel vermittelt, das aktuell seinen Expansionskurs forciert. Für den 2016 gegründeten Anbieter flexibler Büroflächen ist es bereits der vierte Berliner Standort nach Eröffnungen u.a. am Mehringdamm und in der Scheringstraße im März [wir berichteten]. Eigentümer des ab Herbst 2020 bezugsfertigen Loftgebäudes in der Kottbusser Straße 10 ist die Nicolas Berggruen Holding.

.